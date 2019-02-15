Aydın: "Haliç'i Temizleyen İrade Riva Deresi'ni de Temizler"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Göksu ve İncirköy mahallelerindeki vatandaşlarla buluşarak, "Haliç'i temizleyen irade Riva Deresi'ni de temizler" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Göksu ve İncirköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti'nin mahalli seçimler için uyguladığı "Söz sizde" projesi kapsamında mahalle sakinlerini tek tek dinleyen Aydın, kendisine iletilen sorunları büyük bir dikkatle not aldı. Fotoğraf tutkunu olduğu ve geçmişte şahsi olarak fotoğraf sergileri açtığı bilinen Başkan adayı Aydın, konuşmasına başlamadan önce bir gazetecinin fotoğraf makinesini eline alarak salondaki vatandaşları fotoğrafladı, "Fotoğraf makinesi görünce dayanamıyorum" dedi. O anlar salonda renkli görüntüler oluşturdu.

Beykoz'a değer katacak projelerinden bahseden Aydın, Riva Deresi meselesine değindi, "Haliç'i temizleyen irade Riva Deresi'ni de temizler, Riva Deresi'ni Türkiye'nin gündemine taşıyacağız" dedi.

"Haliç'i temizleyen irade Riva Deresi'ni de temizler"

Beykoz'un önemli doğal güzelliklerinden biri olan Riva Deresi'ni canlandırıp, turizme kazandıracak projelerinden bahseden Aydın, "Bundan 20 sene önce Haliç'ten geçerken kötü kokudan ötürü burnumuzu kapatıyorduk. Dün Riva'da tekneye bindim, 15 kilometre gittim ve kirliliği gördüm. Haliç Riva'nın on katı daha kirliydi ama şimdi pırıl pırıl oldu. Şimdi o dereyi, Riva'yı Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Riva Deresi kirli aktıkça biz o derenin altında kalırız. Fotoğrafçıları oraya götüreceğiz, fotoğraf çekecekler. Doğa sporcularını oraya götüreceğiz, yanlışları eksikleri gündeme taşıyacaklar. Orada bulunan yedi mahallenin gençleriyle bir araya geldik, onlardan kürek takımı kurmalarını istedik ve bağlamda destek vereceğimizi de ilettik. O gençler derenin üzerinde kano ile spor yaparken kirliliği görecek, kirleteni görecek, bize haber verecek, kamuoyuyla paylaşacak ve bizim üzerimizde, ilgili kurumlar üzerinde baskı oluşturacak. Yapılabilecek çok şey var. Şunu söyleyebiliriz ki, Haliç'i temizleyen irade Riva Deresi'ni de temizler. Allah nasip ederse artık bunun da vakti geldi" dedi.

Bir vatandaşın "Seçilirseniz kimin başkanı olacaksınız, Beykoz'un rengi ne olacak?" şeklindeki sorusuna ise Aydın, "Kimin başkanı olacağız, eğer seçerseniz Beykoz'un Başkanı olacağız. Belediyenin rengi ise Beykoz'un rengi olacak, belediyede Beykoz temsil edilecek" diyerek cevap verdi.

"Mazlumun, garibanın, dezavantajlı grupların da yanında olacağız"

Göreve gelmeleri halinde Beykoz halkının refahı ve mutluluğu için birçok çalışma yapacaklarını Murat Aydın'ın, "Bu ülkenin gücü halkından gelir. Birlik ve beraberlik varsa, gönüllerimizi birbirimize açarsak, kucaklaşırsak güçlü oluruz. Bunun başka yolu yoktur. Bu şekilde hem güçlü oluruz hem de mutlu oluruz. Zaten benim hayata bakışım, yaşam felsefem budur. Hiç kimse ırkını, milletini ve doğacağı toprağı önceden siparişle seçip gelmedi. Kader bizi bir şekilde bir yerlerde bizi dünyaya getirdi. Ben ırklar arasında, insanlar arasında üstünlük tanımam. Yani ırkların birbirine karşı olan üstünlüğü yaklaşımına kökten karşı olan bir insanım. Tercihim her zaman mazlumdan yana olmuştur. Çok açık ve net şunu söyleyebilirim, öleceğimi bilsem mazlumdan yana olurum. Beni araştırın, öyle biri olduğumu göreceksiniz. Güçlü zaten güçlüdür, o zaten kendi işini görüyor. Güçlülerin, zenginlerin sayısı da artsın, buna karşı değilim. Dediğim gibi onlar işini kendi halledebiliyor ama önemli olan mazlum, gariban, dezavantajlı olanların da yanında olabilmektir. Burada yaşamı kolaylaştırmakla ilgili projelerimiz olacak, bunun sözünü veriyorum" şeklindeki konuşması salondakilerden büyük alkış aldı.

Beykoz Belediye Başkan adayı Aydın konuşmasının ardından mahalle sakinleriyle fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA