Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına Büyükşehir Damgası

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın genelinde uygulamaya geçirilen projelerle katıldığı 7. Uluslararası Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na damgasını vurdu.

Ege Et'ten sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Aydınlı üreticileri desteklemek için hayata geçirdiği Ege Yem ve Ege Süt stantları bilgi almak için üreticilerin ve ziyaretçilerin akınına uğradı.

Bu yıl 24-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen fuar geçen yıllarda olduğu gibi, soğuk yağışlı havaya rağmen, üreticiler ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Şehir dışından da gelen ziyaretçiler tarım ve hayvancılık alanındaki yeni teknolojileri ve yeni hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi almak için fuarı gezdi.

Büyükşehirden başarılı projeler

Fuarda her geçen yıl daha fazla alanda projelerinin tanıtımını yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl hayata geçme sürecinde olan Ege Yem ve Ege Süt projeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Aydın genelindeki her üreticiye piyasa fiyatından yüzde 10 daha ucuza yem sağlamak amacıyla kurulan Ege Yem fuarda üreticilerin en fazla ziyaret ettiği stantlardan oldu. En yüksek maliyet kalemlerinin yem olduğunu ifade eden üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin maliyetlerini düşürecek bu hizmetini çok yerinde ve başarılı buldu.

Ege Süt markasıyla da Ege Et mağazalarında çiğ süt satışına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, hem üreticiye yeni pazar açacak olmasından hem de tüketiciyi ekonomik sütle buluşturacak olmasından dolayı takdir topladı.

Ege Yem Aydınlı üreticiyi destekleyecek

Kendisi de fuarı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ege Et, Ege Yem ve Ege Süt stantlarını ziyaret eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'da tarımını ve hayvancılığın önünü açan projelerimizle bizler de fuardaki yerimizi aldık. Stantlarımızdan bilgi alan üreticilerimizin mutluluğunu görünce bizler de hayata geçirdiğimiz projelerde ne kadar doğru adımlar atmış olduğumuzu gördük. Aydınlı üretici artık Ege Yem'le yüzde 10 daha ucuza yem alacak. Bu proje Aydınlı üreticiyi ülke çapında bir adım daha öne çıkaracak" şeklinde konuştu. Aydınlı et ve süt üreticilerine yatırım yapma çağrısı yapan Başkan Çerçioğlu "Üreticimize sağladığımız fiyat avantajı onları bir adım öne çıkaracak. Şimdi yatırım yapıp Aydın'ı hayvancılıkta da Türkiye'de bir numara yapma zamanı. Aydınlı üreticilerimiz yem fiyatındaki avantajı kullanarak bunu gerçekleştirilebilir. Desteğimiz tüm çiftçilerimizle, üreticilerimizle" dedi.

Büyükşehir Belediyesi standında fuara gelen ziyaretçilere Aydın'ın temel tarım ürünlerinden en iyi kalite zeytin, zeytinyağı, incir ikram edilip fuar için özel olarak hazırlanan "Kırsal Kalkınma Dergisi" de dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA