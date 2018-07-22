Aydın Germencik'te Sıcağın Altına 110 Boğa Güreşti

Germencik'te sıcağın altına 110 boğa güreşti

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4'üncüsü düzenlenen güreşe katılan 110 boğa, sıcak havada kıyasıya güreşti. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için şemsiyelerin altına sığınırken, ağaç dallarını traktörlerinin üzerine örterek gölgelik yaratıp serinlemeye çalışanlar da dikkat çekti. Bazı boğalara serinlemeleri için karpuz yedirildi.

Germencik Belediyesi'nce bu yıl 4'üncüsü düzenlenen boğa güreşi, 40 derece sıcağın altında, Boğa Güreşi Alangüllü Arenası'nda gerçekleştirildi. Aydın, Muğla ve İzmir'in yanı sıra Artvin'den gelenlerle toplam 110 boğa güreşte yer aldı. Boğalar, sıcağa rağmen arenada rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Sahipleri, güreşi tamamlayan bazı boğalara serinlemeleri için karpuz verdi. Havanın sıcak olması nedeniyle vatandaşların geçen yılki kadar ilgi göstermediği boğa güreşine katılanlar sıcaktan korunmak için farklı yöntemlere başvurdu. Vatandaşların bazıları bahçelerden kestikleri ağaç dallarını traktör veya kamyonetlerin üzerine örttü. Birçok vatandaş şemsiye açtı. Ağaç dallarını traktörlerinin üzerine örten ve gölgelik yaratıp serinlemeye çalışanlar da dikkat çekti. Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın, güreşe katılan hayvan sahiplerine teşekkür etti.