Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ağırladı
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ağırladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aydın İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonası'na başarı elde eden sporcuları makamında ağırladı.

Aydın İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonası'na başarı elde eden sporcuları makamında ağırladı.

Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Gençler Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde başarı elde eden Aydınlı sporcular 2 birincilik, 1 ikincilik ve 4 üçüncülük olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Başarılı sporcular Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete Muaythai Aydın İl Temsilcisi Tayfun Akbulut, Muaythai Kurul Üyesi Murat Kaya ve Antrenör Yıldırım Ezine katıldı. Genç sporcuları tebrik eden Fillikçioğlu, "Sporcularımız bir çok branşta güzel başarılar elde ederek bizleri gururlandırıyorlar. Muaythai sporcularımız da göstermiş oldukları performansla çeşitli derecelere isimlerini yazdırmayı başardılar. Sporcularımız başta olmak üzere, bu seviyeye gelmelerinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum" dedi. - AYDIN

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu başarılı sporcuları ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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