Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, gazetecilerle bir araya geldi

13.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:12

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, kentte çalışan gazetecilerle buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında gazetecilerle bir araya gelen Fillikçioğlu, yönetimini tanıttı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fillikçioğlu, spor anlamında önemli işler yapacaklarını söyledi.

Fillikçioğlu, "Aydın'ın tesisler, spor ve gençlik anlamında biz bu noktadan nasıl daha ileriye götürebilirizin çabası ve gayreti içinde olacağız. Neleri artırabiliriz, neleri geliştirebiliriz, neleri faydalı hale getirebiliriz, bununla ilgili çabalarımız olacak." dedi.

Kaynak: AA