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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora davet etti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlar spora davet edildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora davet etti
15.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:45

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlar spora davet edildi. Hafta için her gün Adnan Menderes Stadyumu'nda saat 07: 00-08: 30 arasında sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam programı başlatıldı.

Korona virüs salgınından korunmak amacıyla uzun süredir evlerinde hareketsiz bir yaşam geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için fiziksel etkinlik yapmaları ve hareket kısıtlılığını ortadan kaldırmak amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü itibariyle Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda haftanın 5 günü sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam programı başlatıldı.

Program kapsamında tüm spor etkinlikleri hafta içi her gün sabah saat 07: 00-08: 30, Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ise 18: 30-20: 00 saatleri arasında uzman antrenörler eşliğinde yapılacak. Ayrıca Salı günü 18: 30-20: 00 saatleri arasında step, Perşembe günü saat 18: 30-20: 00 saatleri arasında plates çalışmaları yapılacak.

Aydın Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Alınan sağlık tedbirleri ile birlikte her vatandaşımızın girişte görevliler tarafından ateşi ölçülerek ve el dezenfektanı kullandırılarak stadyuma maske ile alınacak ve tüm vatandaşların sağlıklı bir şekilde spor yapması sağlanacaktır. Tüm halkımız etkinliklere davetlidir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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