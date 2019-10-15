Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Barış Pınarı kahramanlarına manevi destek

15.10.2019 12:38

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman askerlere destek olmak maksadıyla dualar eşliğinde lokma hayrı yaptı.



Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan lokma hayrına katılan İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Barış Pınarı Harekatında görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri ve bütün güvenlik güçlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bu düşünceyle Gençlik Merkezi'ndeki liderlerimizle, personelimizle birlikte lokma hayrı yaptık. Allah kabul etsin. Ordumuz muzaffer olsun. Bölgeye huzur, barış, mutluluk getirsin. Allah Türk devletine, milletine ve ordusuna zeval vermesin" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA