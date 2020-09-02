Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aşure hayrı yapıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı
02.09.2020 10:30 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:35

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından aşure hayrı yapıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure hayrı yapıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nun talimatıyla müdürlük yemekhanesinde özel olarak yapılan aşure müdürlük personeline ikram edildi. Müdürlük personeli de Fillikçioğlu'na gerçekleştirdiği hayır için teşekkür etti.

Fillikçioğlu, "Bereket, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olan Muharrem ayımız ve Aşure Günü'nde personelimize aşure ikramı yaptık. Allah kabul etsin" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Emrah Defne Samyeli Rasim Öztekin Mustafa Sandal
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Enner Valencia Ricardo Quaresma Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Düğün Bursa Karar Eylül
Şu an buradasınız: Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşure hayrı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 10:39:10. #1.14#
title