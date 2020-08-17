AYDIN Genç futbolcu, babasına ait tabancayla intihar etti
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AYDIN Genç futbolcu, babasına ait tabancayla intihar etti

Genç futbolcu, babasına ait tabancayla intihar ettiAYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 25 yaşındaki futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö., başına dayadığı babasına ait tabancayla intihar etti.

17.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:52

Genç futbolcu, babasına ait tabancayla intihar etti

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 25 yaşındaki futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Ö., başına dayadığı babasına ait tabancayla intihar etti.

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından Pamukörenspor'da oyuncu ve yardımcı antrenörü olan Burak Can Ö.'nün, babasına ait olan Kuyucak'ın kırsal Horsunlu mahallesindeki, iki katlı bir binanın altındaki su tesisatçısı ve hırdavat malzemeleri satışı yapılan dükkanından bugün saat 09.00 sıralarında bir el silah sesi duyuldu. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatarken buldukları Burak Can Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Burak Can Ö.'nün, babasının ruhsatlı tabancası ile intihar ettiği belirlendi. Burak Can Ö.'nün cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Burak Can Ö.'nün intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN Genç futbolcu, babasına ait tabancayla intihar etti

Kaynak: DHA

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