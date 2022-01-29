Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Ferdi Uzun başkanlığa seçildi

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin 16. Genel Kurulu'nda Ferdi Uzun yönetim kurulu başkanlığı görevine getirildi.

Efeler ilçesindeki Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Ferdi Uzun ve Fatma Yazıcı'nın hazırladığı iki liste yarıştı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüten Semra Şener yeniden aday olmadı.

Toplam 113 oyun kullanıldığı genel kurulda oyların 67'sini alan Ferdi Uzun yönetimindeki liste seçimi kazandı.

Yazıcı 44 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

Genel Kurul sonrası değerlendirme yapan Ferdi Uzun, "Kazanan Aydın Gazeteciler Cemiyeti oldu. El ele vereceğiz ve birlikte çalışacağız. Biz onurlu bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğa çıkarken heybemizde tek bir şey vardı, gazetecilikti. Bizim başka hiçbir beklentimiz yok." dedi.

Semra Şener de cemiyetin onursal başkanlık görevine getirildi.

Ferdi Uzun yönetimindeki liste şu isimlerden oluştu:

"Burhan Ceyhan, İbrahim Kılınç, Murat Tan, Mehmet Kavas, Recep Başkar, Erdal Savaş, Kıvanç Uğur, Nijer Sağlık, Ramazan Aydemir ve Gezgin Değirmenci."