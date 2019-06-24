AYDIN FIRÇALARI ELİNE ALAN EĞİTİMCİLER OKULU BOYADI

Aydın'ın İncirliova ilçendeki bir ortaokulun öğretmen ve idarecileri, temin ettikleri boyalarla 4 kat ve 30 derslikli eğitim kurumunun içini ve dış cephesini boyadı.

Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'na 3 yıl önce müdür olarak atanan 17 yıllık eğitimci Seyit Murat Yılmaz, okulun boya işlerinin yapılması için önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da harekete geçti. Boyaları kendi imkanlarıyla temin eden Yılmaz, okul öğretmenleriyle kolları sıvadı. 3'ü idareci, diğerleri öğretmen olan 17'si kadın 41 eğitimci, çalışmaya başladı. Ellerine fırçaları alan eğitimciler 4 katlı, 30 derslikli ve 780 öğrencili okulun sınıflarını, kapılarını, bahçe duvarlarını ve dış cephesini şarkılar ve türküler eşliğinde boyadı. Müdür Yılmaz'ın öncülüğündeki çalışmanın okulu, 16 bin TL'lik bir masraftan kurtardığı belirtildi. 17 kadın öğretmenin 2'sinin boya, diğerlerinin ise pasta ve börek yaparak yiyecek desteği sağladığı belirtildi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, birlikte okulu ziyarette bulundu. Okumuş ve Çalışkan da ellerine fırça alarak, duvarları boyadı.

Her görev yaptığı okulda bu çalışmayı gerçekleştirdiğini belirten Okul Müdürü Seyit Murat Yılmaz, Aile gibi okulumuzu eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda 3 idareci boya yapıyorduk. Bu yıl diğer öğretmen arkadaşlarımızdan talep geldi. Siz yapıyorsanız bizler de yapalım dediler. Hep birlikte neşe içinde çalıştık dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise, Çalışmaları yerinde gördüm, çok duygulandım ve mutlu oldum. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu tür idareci ve öğretmenlerin sayılarının artmasını temenni ediyorum. Yapılan örnek çalışmayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün değerlendirmesi ile Vali Bey'e konuyu aksettirerek tabii ki bir ödül vermeyi düşünüyoruz. Hepsine yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA