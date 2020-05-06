Aydın filesine Yunan smaçör
06.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:43
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un son olarak Galatasaray HDI Sigorta forması giyen Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un son olarak Galatasaray HDI Sigorta forması giyen Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre önce ülkesine dönen 24 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği ileri sürüldü. Ülkesinde Panathinaikos kulübünde oynayan 1.96 boyundaki Anthi Vasilantonaki, 5 yıl İtalya kulüplerinde görev aldı.
Kaynak: DHA