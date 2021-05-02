Aydın filesinde iki veda

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekipleriden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ve libero Pınar Eren Atasever'le yollar ayrıldı.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekipleriden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ve libero Pınar Eren Atasever'le yollar ayrıldı.

Vasilantonaki'nin Galatasaray'la, Pınar'ın ise Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Mavi-beyazlı takımda daha önce orta oyuncu Hande Korkut da yuvadan uçmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı