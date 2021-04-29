Aydın filesinde Ergül imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Aydın filesinde Ergül imzaladı

Aydın filesinde Ergül imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu ile sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli orta oyuncu Ergül Eroğlu ile 2021-2022 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlamıştır. Ergül Eroğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

1.90 boyunda ve 33 yaşındaki voleybolcu Yeşilyurt, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor, Vakıfbank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı Vitra kulüplerinin formalarını giydi. Törende Başkan Polat Bora Mersin de yer aldı.


Aydın filesinde Ergül imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Aslan, Konya'yı 1-0 yenerek şampiyonluk umudunu korudu!
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu
Beşiktaş ve Galatasaray, Abdülkadir Parmak için savaşa tutuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan Özgür Yankaya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın filesinde Ergül imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:01:10. #1.16#

title