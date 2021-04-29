Aydın filesinde Ergül imzaladı

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu ile sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli orta oyuncu Ergül Eroğlu ile 2021-2022 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlamıştır. Ergül Eroğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

1.90 boyunda ve 33 yaşındaki voleybolcu Yeşilyurt, Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor, Vakıfbank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı Vitra kulüplerinin formalarını giydi. Törende Başkan Polat Bora Mersin de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı