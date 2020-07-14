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Aydın filesinde Ecem sevinci

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olduktan sonra uzun süre parkelerden uzak kalan smaçör Ecem Alıcı iyileşerek yeniden antrenmanlara başladı.

Aydın filesinde Ecem sevinci
14.07.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:04

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olduktan sonra uzun süre parkelerden uzak kalan smaçör Ecem Alıcı iyileşerek yeniden antrenmanlara başladı. Ocak ayında antrenmanda sakatlık kabusu yaşayıp sezonu kapatan 26 yaşındaki voleybolcu sakatlığını atlatıp yeni sezon öncesi takıma katıldı.

Ecem'in yeniden kadroya katılmasının sevindirici olduğunu belirten Antrenör Alper Hamurcu, "Ecem geçen ocak ayında çok şansız bir sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Şu an takımla birlikte antrenmanlara başladı. Ecem'in eski formuna kavuşarak takıma katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

YABANCI SMAÇÖRLER GELDİ

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un iç transferde yeniden anlaştığı Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile yeni transferlerden Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki, mavi-beyazlı ekibe katıldı. Sağlık kontrölünden geçirilen iki yabancı voleybolcu daha sonra Yörük Ali Efe Tesisleri'nde devam eden antrenmanlara başladı. Aydın temsilcisinin yeni sezon öncesi dikkat çeken transferlerinden ABD'li orta oyuncusu Rachael Adams'ın da önümüzdeki günlerde kente gelerek kampa katılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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