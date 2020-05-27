Aydın filesi hareketli Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer hareketliliği Ramazan Bayramı'nda da devam etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer hareketliliği Ramazan Bayramı'nda da devam etti. Daha önce dış transferde 4, iç transferde 3 oyuncuyla anlaşıp, 8 isme veda eden Aydın temsilcisi, bayramda iki anlaşma daha gerçekleştirdi. Mavi-beyazlılar, dış transferde ABD'li orta oyuncu Rachael Adams'la 1 yıllığına el sıkışırken, iç transferde son 2 sezondur takımda yer alan pasör Duygu Düzceler'le nikah tazeledi. Ülkemizde 2016-18 yılları arasında iki sezon Eczacıbaşı Vitra ile Dünya Kulüpler ve CEV Kupası şampiyonluğu yaşayan Rachael Adams, son olarak İtalyan ekibi Saugella Team Monza formasını giydi. ABD'li voleybolcu bu kulüpte geçen sezon CEV Challenge Kupası finalinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a rakip olmuş ve şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: DHA