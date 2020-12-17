Aydın filede zirveye diş geçiremedi

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde evinde 1-0 öne geçtiği maçta zirve takipçisi Fenerbahçe Opet'e 3-1 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Aydın Büyükşehir Belediyespor, şimdiye kadar oynadığı maçlarda ligin iddialı takımlarına diş geçiremedi.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde evinde 1-0 öne geçtiği maçta zirve takipçisi Fenerbahçe Opet'e 3-1 yenilerek 5 haftalık galibiyet serisi sona eren Aydın Büyükşehir Belediyespor, şimdiye kadar oynadığı maçlarda ligin iddialı takımlarına diş geçiremedi. Aydın temsilcisi zirve mücadelesi veren takımlarla oynadığı 9 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Lider VakıfBank'a evinde 3-1, deplasmanda 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2'nci sıradaki Fenerbahçe'ye 3-1 ve 3-0'lık skorlarla boyun eğdi.

Ligde 3'üncü sırada yer alan Türk Hava Yolları'na dış sahada 3-1 kaybeden mavi-beyazlılar, 4'üncü basamaktaki Nilüfer Belediye'ye Bursa'da 3-1 mağlup oldu. Aydın temsilcisi, 5'inci sıradaki Galatasaray HDI Sigorta'yı iç sahada 3-2'lik skorla dize getirirken, rakibine İstanbul'da 3-1 yenildi. Ligde 6'ncı sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, maç eksikleriyle 7'nci sıradaki Eczacıbaşı VitrA'ya evinde 3-1 mağlup oldu. Antrenör Alper Hamurcu, "Büyük takımlara karşı kolay kaybetmemiz kabul edilemez. Bu sorunu çözmek zorundayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı