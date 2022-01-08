Aydın filede THY'yi ağırlıyor

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 16 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın evinde 4'üncü basamakta yer alan 28 puanlı Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sezonun ilk maçında rakibine İstanbul'da 3-0 mağlup olan Aydın temsilcisi bu kez kazanarak seyircisinin yüzünü güldürmek istiyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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