Aydın filede THY'ye karşı

07.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:19

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda PTT'yi 3-0 yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15: 00'te başlayacak. İlk yarıda rakibine İstanbul'da 3-0 yenilen Aydın temsilcisi bu kez sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Ligde THY, 31 puanla 6'ncı sırada, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 26 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.

Kaynak: DHA