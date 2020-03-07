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Aydın filede THY'ye karşı

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda PTT'yi 3-0 yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak.

07.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:19
Aydın filede THY'ye karşı

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda 'yi 3-0 yenerek 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran yarın evinde ile karşılaşacak. Mimar Sinan Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15: 00'te başlayacak. İlk yarıda rakibine İstanbul'da 3-0 yenilen Aydın temsilcisi bu kez sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Ligde THY, 31 puanla 6'ncı sırada, Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 26 puanla 7'nci basamakta yer alıyor.


Kaynak: DHA

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