Aydın filede PTT'ye konuk
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Aydın filede PTT'ye konuk

30.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:47
Aydın filede PTT'ye konuk

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra (D) ve Nilüfer Belediyespor'a yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda PTT ile karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra (D) ve Nilüfer Belediyespor'a yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda PTT ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV naklen yayınlayacak.

Ligde 38 puanı bulunan Aydın ekibi ilk yarıda evinde 3-1 yendiği 39 puanlı rakibini dış sahada da dize getirmeyi hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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