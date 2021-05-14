Aydın filede Pelin'le uzattı
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Aydın filede Pelin'le uzattı

Aydın filede Pelin'le uzattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde 7'nci imzayı Pelin Özkılıçcı'ya attırdı.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde 7'nci imzayı Pelin Özkılıçcı'ya attırdı. Daha önce Aslıhan, Duygu, Eylül, Berra, Ezgi ve Emine ile nikah tazeleyen mavi-beyazlılar, 22 yaşındaki pasör çaprazı Pelin'i de takımda tuttu.

Öte yandan Aydın ekibinde genç smaçör Cansu Ayyıldız'ın deneyim kazanması için başka bir kulübe kiralık olarak gideceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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