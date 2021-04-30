Aydın filede Melis ile anlaştı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe altyapısından yetişen libero Melis Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe altyapısından yetişen libero Melis Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulübün dışında 2015-16'da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 23 yaşındaki voleybolcu Fenerbahçe ile ligde ve kupada 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Melis, yıldız ve genç milli takımda ay-yıldızlı formayı terletti. Öte yandan mavi-beyazlılar, iç transferde pasör Aslıhan Kılıç'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK