Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada bitirerek Play-Off 5-8 Etabı'nda bir basamak üzerindeki Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle ilk maçına evinde çıkacak.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada bitirerek Play-Off 5-8 Etabı'nda bir basamak üzerindeki Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle ilk maçına evinde çıkacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İki galibiyet alan takımın 5-6 Etabı'na kalacağı ligde Aydın ekibi 1 Nisan'da deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Aydın ekibi normal sezonda evinde 3-2 yendiği Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Tur atlayacak takım Nilüfer Bld-Sistem9 Yeşilyurt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı