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Aydın filede evinde oynuyor

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda son sıradaki Beylikdüzü Voleybol'u 3-0 mağlup ederek 3 haftalık yenilgi serisini sonlandıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 14. hafta mücadelesinde evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.

02.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:35
Aydın filede evinde oynuyor

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda son sıradaki 'u 3-0 mağlup ederek 3 haftalık yenilgi serisini sonlandıran , yarın 14. hafta mücadelesinde evinde Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.

Mimar Sinan Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Aydın ekibi 17 puanla 6'ncı sırada, Bursa temsilcisi ise 11 puanla 9'uncu basamakta yer alıyor.


Kaynak: DHA
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