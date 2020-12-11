Aydın filede Beşiktaş önünde
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanarak çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanarak çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak.
Ligde 34 puanla 6'ncı sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 3 puanı bulunan 15'inci basamaktaki rakibini yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı