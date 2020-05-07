Aydın filede, Balkestein ile yeni sezon için anlaştı

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'un iç transferde Maret Balkestein ile yeni sezon için anlaştığı öğrenildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'un iç transferde Maret Balkestein ile yeni sezon için anlaştığı öğrenildi.

Sezon başında Romanya temsilcisi CSM Bükreş'ten transfer edilen 31 yaşındaki Hollandalı smaçörün Aydın temsilcisi ile sözleşme yenilediği belirtildi. Mavi-beyazlılar, dış transferde ise Galatasaray'dan Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile şimdiden prensip anlaşmasına varmıştı.

Kaynak: DHA