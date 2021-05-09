Aydın filede Anna Nicoletti'yi açıkladı
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Aydın filede Anna Nicoletti'yi açıkladı

Aydın filede Anna Nicoletti'yi açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile resmen anlaştığını duyurdu.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalyan pasör çaprazı Anna Nicoletti ile resmen anlaştığını duyurdu. Mavi-beyazlılar, Nicoletti ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezonu BV Millenium Brescia'da geçiren, kariyerinde Imoco Volley Conegliano, Saugella Team Monza gibi önemli takımlarda forma giyen 1.93 boyunda ve 25 yaşındaki İtalyan pasör çaprazı yeni sezonda Aydın temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Anna Nicoletti, İtalya Milli Takımı'nın U18, U20, U23 gibi farklı yaş kategorilerinde görev aldı. 2017 yılından beri İtalya A Milli Takımı'nda forma giymektedir. İtalya A Milli Takımı'nın 2017 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 2018 Akdeniz Oyunları, 2019 VNL ve son olarak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri kadrolarında yer aldı. Aydın'ımıza hoş geldin Anna" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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