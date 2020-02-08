Aydın filede 3'te 3 peşinde
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.Ligde 5'inci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk yarıda evinde Karayolları'nı 3-0 yenmişti.