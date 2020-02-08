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Aydın filede 3'te 3 peşinde

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.

08.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:33
Aydın filede 3'te 3 peşinde

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada deplasmanda 'u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen , yarın deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak. Başkent Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.Ligde 5'inci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk yarıda evinde Karayolları'nı 3-0 yenmişti.


Kaynak: DHA
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