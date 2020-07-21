AYDIN Fenomenler Kuşadası'na hayran kaldı
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AYDIN Fenomenler Kuşadası'na hayran kaldı

Fenomenler Kuşadası'na hayran kaldıAYDIN'ın Kuşadası ilçesi Türkiye'nin en çok takip edilen bazı sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

21.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:09

Fenomenler Kuşadası'na hayran kaldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Türkiye'nin en çok takip edilen bazı sosyal medya fenomenlerini ağırladı. 4 gün boyunca ilçeyi gezip, çeşitli etkinliklere katılan 21 kişilik grup, Kuşadası'na hayran kaldı.

Yüz binlerce kişinin sosyal medya üzerinden takip ettiği, 21 fenomen Belediye'nin davetlisi olarak Kuşadası'nda tatil yaptı. Aralarında ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın da olduğu grup, 4 gün boyunca ilçenin doğal ve kültürel güzellikleriyle meşhur noktalarını dolaşarak, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçilerine ulaştırdı. Su sporları ve yamaç paraşütü gibi etkinlikler de yapan fenomenler programlarının son gününde Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile akşam yemeği yedi.

'HEPİMİZ DERİN BİR NEFES ALDIK'

Kuşadası'nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten sosyal medya fenomeni Atiye Beyza Gezer, Kuşadası'na ilk gelişim. Gerçekten çok beğendim. Pandemi sürecinin ardından burada olmak çok iyi geldi. Hepimiz derin bir nefes aldık. Değişik aktiviteler yapma fırsatı bulduk. Aslında bazıları benim çok korktuğum şeylerdi fakat ortamda bulunmak bile çok güzeldi. Kuşadası insanlara birçok şeyi deneme fırsatı sunuyor. Mesela golf oynadım. Bu benim için çok özel bir deneyimdi. Değişik lezzetler tattım. Arkadaşlarımla burada çok mutlu zaman geçirdim. İnsanların Kuşadası'nda yapabilecekleri çok şey var. Yamaç paraşütü yapabilirler, golf oynayabilirler, su sporları etkinliklerine katılabilirler. Bence herkes Kuşadası'na gelmeli diye konuştu.

'KENDİMİ BİR KUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Sosyal medya fenomeni Aycan Demirci ise Hayatımda ilk kez Kuşadası'na geliyorum ve gerçekten çok beğendim. Böyle bir kente daha önce rastlamadım. Kendimi bir kuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum ve rahatım. İnsanlar çok tatlı. Her yer çok keyifli. Oteller çok güzel. Bugün ilk kez golf oynadım ve çok keyif aldım. Daha önce denemediğim sporları denedim. Çok güzel vakit geçirdik. Bence herkes bir gün Kuşadası'na gelmeli ve kendisini kuş gibi hissetmeli dedi.

AYDIN Fenomenler Kuşadası'na hayran kaldı

Kaynak: DHA

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