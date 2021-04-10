Aydın Fen Lisesi öğrencisi, fizik alanındaki başarısıyla Stanford Üniversitesine tam burslu kabul edildi

Aydın Fen Lisesi öğrencisi Umut Kaan Eren'in fizik alanındaki başarısıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan dünyanın en önemli üniversitelerinden Stanford Üniversitesine tam burslu kabul edildiği bildirildi.

Aydın Fen Lisesi öğrencisi Umut Kaan Eren'in fizik alanındaki başarısıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan dünyanın en önemli üniversitelerinden Stanford Üniversitesine tam burslu kabul edildiği bildirildi.

Aydın Fen Lisesinde yatılı okuyan Umut Kaan Eren, 2 yıl önce Gençlik Değişimi ve Eğitim Programı kapsamında ABD'de bir yıl eğitim aldı. Daha sonra Türkiye'ye dönen Eren, geçen yıl "İncirlerin Kalite Sınıflandırılmasını Yapan Derin Öğrenme Algoritması" Projesi ile, TÜBİTAK yarışmasında da Türkiye birinciliği elde etti.

Fizik alanında kendisini geliştirmek isteyen Eren, bu yıl çevrim içi başvurduğu ABD'deki Stanford Üniversitesine tam burslu kabul edildi. Eren, bu yıl ağustos ayında ABD'ye gidip üniversite eğitimine başlayacak.

Umut Kaan Eren, AA muhabirine, babasının veteriner hekim, annesinin Muğla'daki Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde ebe olduğunu söyledi.

Üniversiteye on-line yaptığı başvuruda kendisini anlatan yazı yazdığını, sınav sonuçları ve farklı alanlarda elde ettiği başarılarla ilgili bilgileri eklediğini belirtti.

Stanford Üniversitesine kabul edildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Eren, "Bir devlet lisesinden gerçekten istendiğinde bu başarının elde edilebileceğini insanlara göstermek istedim. Umarım örnek olmuşumdur ve bundan sonra Türkiye'nin fen liselerinden, Anadolu liselerinden de böyle başarılar yine gelir." dedi.

Dünya genelinde Stanford Üniversitesine tam burslu kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen Eren, şöyle devam etti:

"Sonuçların geldiği gün yazılıdan çıktım, arkadaşlarımla takılıyordum. İnsan önce inanamıyor. Gerçek mi, hayal mi anlamadım. Ellerim, ayaklarım titriyordu. Gördüğüm gerçek mi diye arkadaşıma okuttum. Ailemin ekonomik durumu gereğince hani yüzde 100 burs dışında bir para ödememiz gerekseydi büyük ihtimalle gidemeyecektim. Üniversitenin bana yüzde 100 burs vermesi ile finansal anlamdaki o bariyer de kalkmış oldu. Çok mutluyum. Amerika'ya gidip kitaplarını okuduğum ünlü fizikçilerin dersine girmek için sabırsızlanıyorum."

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmeyi planladığını belirten Eren,"Orada fizik ve bilgisayar alanında aldığım eğitimleri ülkeme dönüp en iyi şekilde kullanmak için sabırsızlanıyorum. Ülkemde fizik ya da yazılım alanındaki çalışmalara öncülük etmeyi ve geride kaldığımız alanlarda katkıda bulunmayı istiyorum. Umarım hedefime ulaşırım." diye konuştu.

Okul Müdürü Uğur Güleç de Eren'in başarısından dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun