Aydın Ezgi ile yeniden
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Aydın Ezgi ile yeniden

Aydın Ezgi ile yeniden
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde smaçör Ezgi Bektaş'ya yeniden anlaştı.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde smaçör Ezgi Bektaş'ya yeniden anlaştı. Mavi-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattığımız Ezgi Bektaş'a, mavi-beyazlı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadelerine yer verildi.

Aydın temsilcisi iç transferde pasörler Duygu ve Aslıhan'la, dış transferde ise Galatasaray'dan orta oyuncu Ergül Eroğlu ve Fenerbahçe'den libero Melis Yılmaz'la el sıkışmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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