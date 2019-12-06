Aydın evinin bodrumunda kendini astı
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Aydın evinin bodrumunda kendini astı

Evinin bodrumunda kendini astıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Halil E. (49), evinin bodrumunda iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

06.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:14
Aydın evinin bodrumunda kendini astı

Evinin bodrumunda kendini astı

'ın ilçesinde, Halil E. (49), evinin bodrumunda iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Perde satan, evli ve 3 çocuk babası Halil E., dün saat 17.00 sıralarında, Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinin bodrumunda kendini iple tavana astı. Halil E.'nin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu. Halil E.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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: Aydın evinin bodrumunda kendini astı
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