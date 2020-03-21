Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu
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Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu

Evini yaktıktan sonra bahçede uyuduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ve kullandığı antidepresan hapını arttırınca kontrolünü yitiren 49 yaşındaki Murat S., evini ateşe verip bahçede uyuya kaldı.

21.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:41
Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu

Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ve kullandığı antidepresan hapını arttırınca kontrolünü yitiren 49 yaşındaki Murat S., evini ateşe verip bahçede uyuya kaldı. İtfaiye yangını söndürürken, bahçede uyurken bulunan ev sahibi şaşkınlık yarattı. Karakola götürülen Murat S., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan, işsiz, evli ve 1 çocuk babası Murat S., iddiaya göre, içtiği hapın dozunu arttırınca kontrolünü yitirerek evini ateşe verdi. Sonrasında yanan evinin bahçesine evinden taşıdığı döşek ve yorgandan kurduğu yatağına uzanıp, uyumaya başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uyur halde bulunan Murat S.'nin bu hali şaşkınlık yarattı. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürdü. Evini yaktığı anlaşılan Murat S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Daha önce de evini yakmaya kalkıştığı öğrenilen Murat S'nin girişiminin komşuları tarafından engellendiği, eşinin o günden sonra çocuğunu da alıp evi terk ettiği öğrenildi. Evini kundaklamaktan gözaltına alınan Murat S. işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gidecek yeri olmayan Murat S.'ye sonrasında. bir komşusu sahip çıkıp evini açtı. O günü anlatan Murat S., "Hastalığımdan dolayı ev düzenim yok. Alzheimer ve diyabet hastasıyım. Tansiyon hastasıyım. Yemeklerimi kendim yapabildiğim kadar yapıyorum. Gece 2 tane psikiyatri, hapı içtim. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Evimin önünde kapımın önünde uyumuş kalmışım" dedi. YARDIM ÇAĞRISI

İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik ise, "Murat'ın psikolojik rahatsızlıkları vardı. Alzheimeir başlangıcı ve diyabet tansiyon hastalıkları da var. Kendisi bunların hepsinin birikiminde, ailevi sebeplerde araya girince psikolojik travma yaşıyor. Gece evini ateşe vermiş. Daha sonra konuştuğumuzda bu olaydan haberinin olmadığını, bilinç dışı yaptığını belirtti. Mahalle olarak, Murat kardeşimize sahip çıkmak istiyoruz. Yalnız bizler, değil devletimizden de aynı ilgi ve alakayı bekliyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan da yardım alarak, hep birlikte Murat kardeşimize sahip çıkalım, evini yeniden yapalım" dedi. Yangından sonra ortada kalan ve Murat S.'yi evine alarak sahip çıkan Hüsnü Bizimyer ise, "Mahalle sakinlerimizden Murat arkadaşımız bilinç dışında evini yakmıştır. Şu anda kalabilecek bir yeri olmadığı için benim yanımda kalmaktadır. Fakat Devletimizden ve halkımızdan bu arkadaşımıza yardım bekliyoruz. Yanan evi için gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu

Kaynak: DHA

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Aydın Evini yaktıktan sonra bahçede uyudu

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