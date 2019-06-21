AYDIN Erbeyli şehitleri 100'üncü yılında anıldı

Erbeyli şehitleri 100'üncü yılında anıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 1919 yılında Yunan askerleri tarafından bir araya toplanarak katledilen 72 şehit, Erbeyli Şehitliği'nde kendileri için dikilen anıt başında anıldı.

İncirliova Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İncirliova Şubesi tarafından organize edilen anma töreni, Erbeyli Mahallesi'ndeki Erbeyli Şehitliği'nde gerçekleştirildi. İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, ADD Germencik ve İncirliova şubesi temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende, dualar okundu. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan İncirliova Belediye Başkanı Kaya, Tam 100 yıl önce, 1919 yılının 20 Haziran gecesi efeler, Yunan karakoluna baskın yaparak zayiat vermiş. Buna misilleme olarak Yunan askerleri tarafından 21 Haziran'da toplanarak buraya getirilen 72 vatandaşımız şehit edilmiş. İlçemiz esnaflarından 'Eşref Sarı' tarafından 1934 yılında yaptırılan bu anıt, milli mücadelenin sembolü haline gelmiştir dedi.

Kaynak: DHA