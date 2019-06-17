Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını...
Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik"
Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik"
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
14:25 Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını bugün deklare ettik, hemen bugün başvuruları...