Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını...

Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik"

Aydın:

Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik"

Kaynak: AA
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