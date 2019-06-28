Aydın en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında 21. sırada yer aldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın 2019 yılı Mayıs ayı ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 71,8 milyon dolara çıktı.

Aydın'ın yılın ilk 5 ayında ihracatı yüzde 1,9 azalışla 298 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 0,8 azalışla 715,1 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında 55,6 milyon dolar dış ticaret fazlası veren il, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 445 oldu.

Aydın'ın ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla yüzde 0,45 oldu. İllerin ihracatına bakıldığında Mayıs ayında 56 ilin ihracatı artarken, en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 21. sırada yer aldı. Teknolojik sınıflandırma ile Aydın'ın Mayıs ayı ihracatına bakıldığında yüzde 0,27 yüksek, yüzde 44,46 orta yüksek, yüzde 4,96 orta düşük ve yüzde 50,30 ile düşük teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi.

İhracat pazarlarına bakıldığında; Aydın'dan Mayıs ayında 106 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Mayıs ayında 69 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 41 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 8 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya'yı 6,8 milyon dolar ile İspanya, 6,2 milyon dolar ile ABD ve 3,8 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti izledi. Bunların yanında ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 23.304 artışla Sierra Leone, yüzde 2.325 artışla Libya, yüzde 1.906 artışla Özbekistan ve yüzde 637 artışla Tayland oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Mayıs ayında Guyana, Myanmar, Panama, Bursa Serb. Bölgesi, Kayseri Serb. Bölgesi, Honduras, Tanzanya, Kenya, Peru, Venezuela, Uruguay, Kotdivuar ve Etiyopya gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlar arasına katıldı.

Ülke gruplarına göre ihracatta AB'ye ihracat yüzde 14,5 artarak 32,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, AB'nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 45,5 oldu. AB'yi 7,8 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 7,3 milyon dolar ile Uzakdoğu ülkeleri izledi.

Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; Aydın'dan Mayıs ayında 22 farklı sektör içinde makine ve teçhizat 19,4 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 18,7 milyon dolarla taşocakçılığı ve diğer madencilik, 11,3 milyon dolar ile gıda ürünleri ve içecek sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör "Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları" olurken, sektör ihracatını yüzde 46.730 oranında artırarak 50.577 dolara taşıdı. "Diğer ulaşım araçları" sektöründe artış oranı yüzde 154,9 olurken "Giyim eşyası" sektörü ihracatını yüzde 136 artırmayı başardı. - AYDIN

Kaynak: İHA