Aydın emniyetinden uyuşturucu operasyonu
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Aydın emniyetinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın emniyetinden uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi'ndeki bir ikamete yaptığı operasyonda bir adet tabanca, 9 dolu fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Umurlu Mahallesi'ndeki bir ikamete yaptığı operasyonda bir adet tabanca, 9 dolu fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aldıkları bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'ndeki bir ikamete sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda, 44 gram sentetik uyuşturucu ile bir adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet dolu fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan ev sahibi M.E. emniyetteki işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. M.E. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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