Aydın Emniyeti 8 Mart'ta KADES'i tanıttı - Haberler

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Aydın Emniyeti 8 Mart'ta KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın Emniyeti 8 Mart'ta KADES'i tanıttı

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte KADES uygulamasını tanıtarak, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte KADES uygulamasını tanıtarak, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Atatürk Kent Meydanı ve şehrin farklı noktalarında açtıkları stantta kadınlara yönelik hayata geçirilen KADES uygulamasını anlattı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla yapılan tanıtım çalışmalarında emniyet güçlerinin kadınların yanında olduğu ve şiddete uğrayan kadınların KADES'ten nasıl faydalanacağı konusunda bilgiler aktarıldı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - AYDIN

Aydın Emniyeti 8 Mart'ta KADES'i tanıttı

Aydın Emniyeti 8 Mart'ta KADES'i tanıttı

Aydın Emniyeti 8 Mart'ta KADES'i tanıttı

Aydın Emniyeti 8 Mart'ta KADES'i tanıttı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, KADES, Mart, Yerel, Haberler

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