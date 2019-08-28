Aydın elektrik kesilince düğün kamyonetin ışık ve müzik sistemiyle yapıldı

28.08.2019 14:07

Elektrik kesilince düğün kamyonetin ışık ve müzik sistemiyle yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayatlarını birleştiren veteriner Melih Öz ve Tuğba Horzum'un bir mekandaki kır düğünleri sırasında elektrik kesildi. Jeneratörün olmadığı mekanda aydınlatma bir kamyonetin far ve tavan üstü led aydınlatma ışığı sağlanırken, aracın teybinden de müzik çalındı. Mağdur olduklarını dile getiren çiftin yakınları, işletmeciye dava açacaklarını belirtti.

Veteriner Melih Öz ile Tuğba Horzum, 10 yıllık birliktelikleri sonrası evlilik kararı alıp, düğünleri için Nazilli'nin Arslanlı Mahallesi'nde bir kır düğün salonunu kiraladı. Tüm hazırlıkların tamamlandığı düğün eğlencesine 1500'e yakın davetli katıldı. Gelin ve damat henüz gelmeden Arslanlı Mahallesi'nde bulunan trafonun patlaması sonucu düğün mekanı karanlığa gömüldü. Jeneratör de olmadığı için aydınlatma yapılamadı. İşletmeci ile düğün sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Büyüyen gerginliği, durumdan haberdar olup gelen polis ekipleri yatıştırdı.

OTOMOBİL FARI IŞIĞINDA EĞLENDİLER

Elektriğin gelmesini bekleyen, ancak beklentileri gerçekleşmeyen çiftin imdadına arkadaşları yetişti. Çiftin arkadaşları, kır düğün salonundaki sahneye kamyonet çıkararak, farlarını ve tavan üstü led aydınlatmalarını açtı. Aracın teybinden de müzik yayını yaparak düğünün gerçekleşmesini sağladı. Farları açılan ve müzik sisteminden çalınan müzik eşliğinde gelen davetlilerin de alkışlarıyla gelin ve damat mekana girdi. Cep telefonları ve kamyonetin ışıkları ve teypten çalan müzik eşliğinde açılış dansını yapan gelin ve damada davetliler de katıldı. Saat 23.00'e yaklaştığı sırada elektrik geldi. Bu sırada gelen nikah memuru Emine Erol, şahitler huzurunda çiftin nikahını kıydı. Elektriklerin tam da düğün sırasında kesilmesinin kötü bir anı olduğunu söyleyen nikah memuru, "Bence aşkınız trafoları patlattı" deyince, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR

Tekrarı mümkün olmayan en mutlu günlerinin zehir olduğunu söyleyen gelinin babası Ali Horzum, bu tür işletmelerde jeneratör bulunması gerektiğini dile getirdi. Şikayet için gittikleri işletme sahibinin kendilerine, "Bana ne sizin düğününüzden, siz de düğünü yapmayın" cevabı verdiğini iddia eden Horzum, 300 bin TL'lik tazminat davası açacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA