AYDIN EĞİTİMİN PEŞİNİ BIRAKMADI, AKADEMİSYEN OLDU

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Menderes Akdağ, küçük yaşta babasını yitirdikten sonra eğitimi için simit satıcılığından pazarcılığa, sihirbazlık ve palyaço şovlarına kadar çeşitli işlerde çalıştı. Şimdi akademisyen olan Akdağ, azmiyle dikkat çekip takdir topladı.

Evli ve 2 çocuk babası Menderes Akdağ, 7 yaşında babasını yitirdi. Annesi 6 çocuğa bakmakta zorlanınca Menderes Akdağ, pazarda meyve ve sebze, sokaklarda ise simit satmaya başladı. Kazancıyla ilk ve orta öğrenimini tamamlayan Akdağ, turizm sektöründe de çeşitli işlerde çalıştı. Otellerde sihirbazlık, palyaçoluk yapan, skeçler sergileyen Akdağ, kazancını hep eğitimine harcadı. İlk olarak İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Akdağ, 10 yıl tarih öğretmenliği yaptı. Akdağ daha sonra, İzmir'de özel bir üniversitenin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü de bitirip, doktorasını yaptı. 9 ay önce akademisyenliği adım atan Akdağ, Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi oldu. Dr. Öğretim Üyesi Akdağ, bugüne kadar siyasi tarih ve siyaset bilimi alanında 23 kitap yazdı.

Büyük mücadelelerle eğitimini sürdürdüğünü belirten Akdağ, Kazandığım benim alnımın teriydi. Aynı zamanda yeteneklerimi de geliştirdi. Benim yazdığım her kitapta ve mürekkepte, kazandığım paraların izi var. Yaptığım işlerden edindiğim deneyimler, ayrıca bana değer kattı. Son dört yılda ise çok şey başardım. Bazen yaptıklarıma ben bile şaşırıyorum dedi.

Kaynak: DHA