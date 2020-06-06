AYDIN EGE'DEKİ YAZLIK EVLERDE TALEP ARTIŞI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AYDIN EGE'DEKİ YAZLIK EVLERDE TALEP ARTIŞI

KORONAVİRÜS yüzünden kapalı alanlardan bunalan Egeliler, havaların ısınmasını da etkisiyle yazlık evlere ilgi gösterdi.

06.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:54

KORONAVİRÜS yüzünden kapalı alanlardan bunalan Egeliler, havaların ısınmasını da etkisiyle yazlık evlere ilgi gösterdi. Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi turistik yerler başta sahil kentlerinde yazlıkların satışı ve kiralanmasında yüzde12 artış yaşandı.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs sonrası sosyal izolasyon gereği vatandaşlar eve kapandı. Yaz mevsiminin gelmesiyle kapalı alanlardan oldukça bunalan Egeliler, hayatın normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde yazlık evlere ilgi gösterdi. İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme, Muğla Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası ilçeleri başta olmak üzere Ege'nin cennet kıyıları öne çıktı. Yazlık evlerin satışı bu dönemde yüzde 12 oranında arttı.

Gayrimenkul danışmanı evli ve 2 çocuk babası Zafer Nerez (44), "Geçmiş dönemlere göre artış var. Koronavirüs nedeniyle turistik tesislere talep zayıfladı. Vatandaşlar, daha izole olmuş evleri tercih ediyorlar. Çeşme, Kuşadası ve Bodrum gibi daha izole alanları tercih ediyorlar. Müşterilerin isteklerini gözlemlediğimiz zaman, bu yerlere daha çok talep ettiğimizi gördük. Satışlarda bir önceki döneme göre yüzde 12 oranında artış var. Bu taleplerin süreceğini düşünüyoruz" dedi.

'İZOLE BİR YAŞAM İSTİYORLAR'

Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda da, koronavirüs salgını yazlıklara ilgiyi arttırdı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kentteki emlak sektörü hareketlenirken, insanların artık daha izole bir yaşam sürmek istemesi tercihlerinin de değişmesine neden oldu. Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler artık hem satın almak hem de kiralamak için içerisinde havuzu olan, evleri tercih etmeye başladı. Satışların en yoğun olduğu bölgelerin başında ise yazlıkçıların yoğun olarak yaşadığı Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ile Davutlar Mahallesi geliyor. Kuşadası'nda müstakil ev satışlarının geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığını belirten emlak danışmanı 47 yaşındaki Atakan Altaş, "İlerleyen günlerde bu rakamın daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Burası özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan bir turizm ilçesi. Pandemi sürecinden önce müşterilerimiz daha çok apartman dairelerini kiralamayı veya satın almayı tercih ediyorlardı. Ancak artık bu eğilimleri değişti. Çünkü daha izole bir ortamda içerisinde havuzu olan villa tipi müstakil evlerde yaşamak istiyorlar" diye konuştu.

AYDIN EGE'DEKİ YAZLIK EVLERDE TALEP ARTIŞI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı Haber
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Eşi, çocuklarının gözü önünde genç kadını boğazından ve yüzünden bıçakladı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Şenol Güneş Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Libya Ankara Pütürge
Şu an buradasınız: AYDIN EGE'DEKİ YAZLIK EVLERDE TALEP ARTIŞI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 08:55:00. #1.15#
title