Aydın, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklarken, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklarken, dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449 iken, 2019 yılında 435 bin 941 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı 2018 yılında binde 5,2 iken 2019 yılında binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2019 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,2 ile Aydın oldu. Bu ili yüzde 47,0 ile Denizli, yüzde 46,2 ile Kırıkkale, yüzde 44,2 ile Çanakkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 24,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 27,6 ile Van, yüzde 28,8 ile Kayseri, yüzde 29,7 ile Şırnak ve Ağrı izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler yaş grubuna göre incelendiğinde, 2019 yılında en fazla ölümün 49 bin 529 kişi ile 75-84 yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. - AYDIN

Kaynak: İHA