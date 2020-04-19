AYDIN Doktorlar için balkonda konser verdiler Doktorlar için balkonda konser verdilerAYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki kardeş, balkona çıkarak doktor ve sağlık çalışanları için sazlı sözlü konser verdi.

Doktorlar için balkonda konser verdiler AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı nedeniyle iki kardeş, balkona çıkarak doktor ve sağlık çalışanları için sazlı sözlü konser verdi. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kuşbazda sokakta oturan müzisyen Ünsal Çelik ve Varol Çelik, sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonlarına çıkarak sağlık çalışanları için konser verdi. 'Aman doktor canım doktor' şarkısıyla başlayan konser renkli görüntülere sahne oldu. Çevre sakinleri de balkonlarına çıkarak şarkılara eşlik ederken, bazı vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Kaynak: DHA