Aydın Doğan Vakfı Başarılı Genç Kızları Yaz Kampında Buluşturuyor

Vakfın bursiyeri olan 19 genç kız kampta, liderlik, proje geliştirme, kişisel gelişim eğitimleri, sanatsal ve sportif faaliyetleri içeren atölyelerle keyifli vakit geçirirken kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Kız çocuklarının eğitimi odağında kapsamlı çalışmalar yürüten Aydın Doğan Vakfı, verdiği burslarla sağladığı maddi desteğin yanı sıra genç kızların bireysel gelişimine de destek oluyor. Vakfın bu amaçla hayata geçirdiği çalışmalardan biri olan "Genç Liderler Yaz Kampı", 19 başarılı kız öğrencinin katılımıyla İzmir, Aliağa'da düzenlenecek.

Gençlerin altı gün süresince güne yoga ile başlayarak çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetlere katılma fırsatı bulacakları kampta, ayrıca öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek sorunlarla baş etme yöntemleri üzerine konuşacakları 'Liderlik'; Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ele alınacağı 'Proje Geliştirme' ve gençlerin ihtiyaç duyduğu alanlar göz önüne alınarak hazırlanan 'Kişisel Gelişim' atölyeleri düzenlenecek.

Kampta yer alacak atölyeler kapsamında, Girişimcilik Eğitimi KAGİDER, Dijital Araçları Etkin Kullanma Eğitimi Khan Akademi, Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi ise Ekol Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi tarafından verilecek. Başarılı kız öğrenciler aynı zamanda diksiyon/hitabet, el sanatları, ritim gibi konularda da eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar.

GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARINA YATIRIM YAPIYOR

Okuyan kızların eğitim hayatının her aşamasında onlara destek olmayı hedefleyen Aydın Doğan Vakfı, üniversitelerin mühendislik ve hukuk fakültelerini yüksek puanla kazanan başarılı lisans öğrencileri ile BBOG yurtlarında kalmış ve üniversite giriş sınavında lisans bölümlerine yerleşmeye hak kazanmış kız öğrencilere burs desteği sağlıyor.

Vakıf aynı zamanda bursiyeri olan kız öğrencilerin kişisel gelişimlerine de destek olmak, onların vizyonunu geliştirmek ve iş hayatından örnekleri deneyimlemelerini sağlamak amacıyla Mentorluk Programı yürütüyor. Program kapsamında bursiyerler, Doğan Grubu yöneticileri ile bir araya gelerek onların deneyimlerinden faydalanma ve bu doğrultuda kariyer planlarını şekillendirebilme fırsatı buluyor.