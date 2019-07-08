AYDIN Doğa harikası Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor

Doğa harikası Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu. Her gün yakyaşık 2 bin ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, doğa güzellikleriyle gelenleri adeta büyülüyor. Tekne turu yapan ziyaretçiler İzmir Marşı ile karşılanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafında 2017 Nisan ayında turizme açılarak tekne turları başlayan Kemer Barajı içerisinde kalan Arapapıştı Kanyonu doğa güzelliğiyle, gelen ziyaretçileri büyülüyor. İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler önce onlarca kuş ve balık türünü görme imkanı sağlayan 14 kilometrelik tekne turu yapıyor. Yemyeşil sularda yapılan 2 saatlik tekne turlarında ziyaretçilere, içerisinde dönemin kralı ve ünlü savaşçıları için yapılmış 5 bin yıllık antik kaya mezarları ile Roma ve Bizans dönemine ait Xyatis Antik Kenti kalıntıları ve M.S. 1200 yılına ait yaklaşık 300 kişinin barınabileceği ve kayaların içine gizlenmiş tapınak bulunan kanyonun tarihi, tekne kaptanları tarafından anlatılıyor. Tekne turunda ziyaretçiler eğlenirken, fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştiriyor. Tur sonrası tekneden inen ziyaretçileri Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı İzmir Marşı ile karşılıyor. Seyir Tepesi'ne çıkan ziyaretçiler, doğa güzelliğe hayran kalıyor. Aydın, Denizli ve Muğla illeri arasında kalan kanyon dünyanın 8'inci Harikası olarak adlandırılıyor.

GÖREN HAYRAN KALIYOR

İzmir'den grup olarak Arapapıştı Kanyonu'na gelen Özlem Polat, Şirkette genelde bu tür organizasyonları ben düzenliyorum. Son zamanlarda internetteki tur şirketlerinde buranın çok favori olduğunu gördüm. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bu fikrimi arkadaşlarıma da sundum. Mayıs ayında suların daha yüksek olduğunu öğrendik ama gelmek bugüne nasip oldu. Hepimiz çok beğendik ve çok güzel eğleniyoruz. Buradan döndüğümde iş ve aile çevreme kesinlikle buraya gelip görmelerini tavsiye edeceğim dedi. Üşler Kutlu ise, İzmir'den grup halinde burayı görmeye geldik. Kanyonu internetten öğrendik. Eşim de böyle yerleri gezmeyi seviyor. Antalya'da da böyle bir kanyon vardı. Buraya ilk kez geldik. Çok güzel bir kanyon ancak daha da ilave şeyler yapılarak buradaki hizmet kalitesi arttırılabilir dedi. Ankara'dan eşi ile birlikte gelen 91 yaşındaki Faruk Kayserilioğlu da Burası tarih boyunca okuduğumuz dinlediğimiz ve görmek istediğimiz bir yerdi. Dostlarımızın tavsiyesi ile bugün gelmek nasip oldu. Burada olmaktan mutuyuz dedi. 85 yaşındaki eşi Nebahat Kayserilioğlu da cenneten bir köşe olan Arapapıştı Kanyonu'nda olmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Afyonkarahisar'dan gelen Adem İçöz de Buranın sürekli adını duyuyoruz. Özellikle bu güzellikleri görebilmek için eşim Hanım İçöz ile birlikte geldim. Arapıştı Kanyonu, doğanın insanoğluna bahşettiği, en güzel yerlerden biri. Burayı herkesin görmesi lazım. Bu güzelliklere sahip çıkmamız gerekiyor. İlk kez gördüğüm bu doğal güzelliğe hayran kaldım dedi.

Kanyondaki tekne turlarına katılmak isteyen yetişkinler 40 lira, öğrenciler ise 30 TL ödüyor.

Kaynak: DHA