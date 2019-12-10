: Aydın devenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgi

10.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:52

Devenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve sucuğu imalatı yapan 49 yaşındaki Metin Korucu, yöre halkı tarafından kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığına iyi geldiğine inanılan deve diline olan talebin son 5 yılda arttığını söyledi. Korucu, deve dilinin 'yok' sattığını, Türkiye'nin pek çok yerinden arayan kişilerin alabilmek için bazen haftalarca, aylarca sıra beklediklerini söyledi. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Metin Aydın, deve dilinin kekemeliğe ve idrar kaçıran çocuklara faydası olduğunun tıpta herhangi bir karşılığı bulunmadığını belirterek, Devenin eti yeniyorsa dili de yenebilir. İyileşme konusu ise tamamen psikolojik bir durum dedi.

İncirliova'da baba mesleği olan sucuk imalatını 30 yıldan beri sürdüren Metin Korucu deve keserek etini, yağını, sucuğunu, sütünü ve dilini satıyor. Kesilen develerin en rağbet gören yerlerinden biri de tanesi 50 liradan satılan dili. Özelllikle kekemeliğe ve idrar kaçırma rahatsızlığı olanlara iyi geldiğine inananların büyük ilgisi nedeniyle deve dili satışlarında 5 yılda sıçrama yaşandı. Yörede kesilen deve sayısının çok fazla olmaması nedeniyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sipariş verenler, deve dili alabilmek için günlerce sıra bekliyor. Ayda sadece 3 veya 4 deve kesimi yapıldığı için deve dili talebini karşılamakta zorlandıklarını belirten Metin Korucu, Devenin sucuğu haricinde, sütü, eti, yağı ve son yıllarda en çok aranan da dili oldu. Devenin kesimini yaptıktan sonra etini sucuk yapımında kullanıyoruz. Başta dili olmak üzere, diğer parçalarını soğuk hava depolarında bekletiyoruz. İsteyenlere, dondurulmuş olarak gönderiyoruz. Deve dilinin, çocuklarda idrar kaçırma ve kekeme olanlara faydası olduğu öne sürülüyor. Bizden deve dili alanlara faydası olup olmadığını sorduğumda, daha önce çocuğun 'R' harfini söylemekte sıkıntı yaşadığını, deve dilini haşlayıp, söğüş olarak yedikten sonra düzeldiğini söyleyen oldu. Ancak, bu gerçekten deve dilini yemesinden mi kaynaklandı, bilemiyoruz. İnsanlar, birbirine anlatınca da deve diline talep doğuyor. Biz de kimseyi kırmamak için, elimizden geleni yapıp, bu isteklerini karşılamaya çalışıyoruz dedi.

Deve diline ihtiyacı olanların bir şekilde kendilerini bulduğunu belirten Korucu, Sipariş veriyorlar. Biz de not alıyoruz. Deve kestiğimiz zaman dilini sipariş verene yolluyoruz. Ancak bunun için bazen bir hafta bazen bir ay bekleyenler bile oluyor. Çünkü talep fazla, karşılamakta zorlanıyoruz. Bir deve dili 50 lira karşılığında, istenilen adrese kargoyla dondurulmuş olarak Türkiye'nin her iline gönderiyoruz dedi.

'TAMAMEN PSİKOLOJİK BİR DURUM'

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Metin Aydın, deve dilinin kekemeliğe ve idrar kaçıran çocuklara faydası olduğunun tıpta herhangi bir karşılığı bulunmadığını vurgulayıp, Bununla ilgili yapılan bir araştırma yok. Bu tamamen yöredeki insanların inancıdır. Devenin eti yeniyorsa dili de yenebilir. İyileşme konusu ise tamamen psikolojik bir durum dedi.

Kaynak: DHA

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