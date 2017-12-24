Aydın Develer Efeler Diyarında Güreşti

Develer Efeler diyarında güreşti



AYDIN'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde 150 namlı deve kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin oluştuğu güreşler öncesinde, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, güreşleri izlemeye gelenleri selamlayıp, karanfil attı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen deve güreşleri Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki Ayter Deve Güreşi Alanı'nda gerçekleşti. Arenada Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 150 pehlivan deve güreşti. Ücretsiz yapılan deve güreşine ilgi de yoğun oldu. Yaklaşık 5 bine yakın güreşsever,



sabahın erken saatinden itibaren alanı doldurdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu deve güreşi alanına CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve Hüseyin Yıldız, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, CHP'li ilçe belediye başkanları, muhtarlar ile birlikte geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları selamlarken, çok sayıda karanfili de deve güreşi izlemeye gelen vatandaşların üzerine attı.



Güreşlerin başlamasıyla heyecan daha da arttı. Develer arenada kıyasıya mücadele verdi. Pehlivan develerin bir çoğu 10 dakika süren mücadeleye rağmen rakipleri ile yenişemeyip, berabere kalarak ayrılmak zorunda kaldı. Vatandaşlardan bazıları soğuk havaya rağmen güreşleri piknik yaparak izledi.



Müsabakaların sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.