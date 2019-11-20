Aydın, Denizli ve Muğla'daki muhtarlarla anket çalışması yapıldı

20.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:21

Güney Ege Kalkınma Ajansı, Türkiye'deki yerleşim yerleri arasındaki sosyo-ekonomik ilişki yapısını belirlemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye'de Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (Yer-Mek) Ülke Yerleşme Merkezleri Sistemi" çalışmaları kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla'daki mahalle muhtarlarına anket düzenledi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde uygulanan anket çalışmasının Aydın, Denizli ve Muğla kısmı GEKA gözetiminde gerçekleştirildi. Aydın ilinde 520, Denizli ilinde 422 ve Muğla ilinde 459 olmak üzere Güney Ege Bölgesi'nde toplam 1401 mahalle muhtarı ile anket çalışması yapıldı.



GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ülke kaynaklarının mekana duyarlı ve etkin kullanımına altlık oluşturacak olan Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Çalışması'nın, ilk kez 1982 yılında yayımlandığını ancak bugüne kadar geçen süre zarfında söz konusu çalışmada herhangi bir güncelleme yapılmadığını belirtti. Çalışmanın, kamu kurum ve kuruluşlarının politika geliştirme ve karar alma süreçlerinde yönlendirici, özel sektörün yatırım kararlarında da katkı sağlayıcı olması açısından son derece önemli olduğunu belirten Akdoğan, "Kalkınmanın tüm ülkeye dengeli dağılımının sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, ulusal/bölgesel düzeyde plan ve stratejilerin hazırlanması, sektörel ve bölgesel yatırım kararlarının alınması, yerleşim birimlerinin hizmet alma etkinliğinin artırılması, köy ve beldelerin yakın çevresi ile bütünleşme durumu ve sürdürülebilirliğinin tespit edilmesi gibi konular çalışmanın hizmet edeceği alanlar olacaktır" dedi.



Akdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti;



"Bölgedeki muhtarlar ile yüz yüze yapılan anket çalışması, GEKA'nın gözetiminde internet tabanlı olarak gerçekleşti. Ancak mahalle anketlerinin her bir mahalleye gidilerek uygulanması, harcanacak zaman ve maliyeti artıracağı için bu anketler Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle ilçelerde Kaymakamlıklar bünyesinde yapıldı. Kaymakamlıklar, anketi gerçekleştiren anketörler ve Ajansımız uzmanları için uygun bir çalışma ofisi tahsis ederken, GEKA tarafından iletilen takvim doğrultusunda her mahalleden bir muhtar ve bir azayı da ankete katılmaları için Kaymakamlık binasına davet etti. Aydın ilinde 520, Denizli ilinde 422 ve Muğla ilinde 459 olmak üzere Güney Ege Bölgesi'nde toplam 1401 mahalle muhtarı ile anket çalışmaları yapıldı. Ajans uzmanlarımızın gözetiminde 1401 mahalleye ilişkin veri girişleri de tamamlandı. Yapılan anket çalışmaları; yerleşim kademelerinin değişimini değerlendirmek, yeni dinamikler çerçevesinde yerleşimler arası ilişkileri belirlemek, planlama ve yatırım faaliyetlerini yönlendirici bir karar destek sistemi kurmak açısından önemlidir" - AYDIN

Kaynak: İHA