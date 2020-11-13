Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak
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Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak

13.11.2020 23:35 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:41
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni ve bir takım incelemelerde bulunmak üzere Pazartesi günü Denizli'ye geleceği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni ve bir takım incelemelerde bulunmak üzere Pazartesi günü Denizli'ye geleceği açıklandı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesabında; "İlk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Aydın-Denizli Otoyolu projesinin sözleşmesinin imzalandığını da açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'de bir takım incelemeler ve ziyaretlerde bulunmasının ardından Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni için 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 11.00'de Denizli Çevre yolu Salihağa kavşağında olacağı belirtildi.

Bir önceki ziyaretinde Bakan Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli'yi ilgilendirdiği kadar aslında ülkemizi de ilgilendiriyor. Çok önemli bir proje, 163 kilometrelik çok önemli bir aks. Çok başarılı bir ihale oldu, kısa sürede biteceğine emin olduk, biz de rahatladık. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu yolu tamamlamak ve vatandaşımızın hizmetine alarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız inşallah" demişti.

Denizli için müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, "Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı. İnşallah 2022 yılında tamamlanarak, hemşehrilerimizin kullanımına açılacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ilk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor. Tamamlandığında vatandaşlarımızın daha konforlu ve emniyetli şekilde seyahat edebileceği, uzakları yakın edecek bu önemli proje milletimize hayırlı olsun. Her şey Denizli için. Her şey Türkiye için!" dedi.

-İHA-

Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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