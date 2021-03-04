Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yapımına ilişkin müşavirlik hizmeti alınacak
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Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yapımına ilişkin müşavirlik hizmeti alınacak

04.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:54
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yapımına ilişkin müşavirlik hizmeti alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devrini kapsayan işin "yapım dönemi müşavirlik hizmeti" için ihale açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devrini kapsayan işin "yapım dönemi müşavirlik hizmeti" için ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale dosyası satış bedelinin 10 bin lira, geçici teminat tutarının 1 milyon lira olarak belirlendiği ihale, 29 Mart günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

İhale, "Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu" adresinde Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak.

İstekliler, ihale dosyasını yarından itibaren genel müdürlükte ücretsiz olarak görebilecek.

Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 gün önce başlamak üzere, ihale günü saat 14.00'e kadar elden veya posta yoluyla teslim edilebilecek.

İhale, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin YİD modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işine yönelik "yapım dönemi müşavirlik hizmeti"ni kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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